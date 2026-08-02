Главный тренер «Ахмата» Черчесов: зачем поддерживать Шелию? Он сам знает, что не так

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов не стал поддерживать голкипера своей команды Гиорги Шелию после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2). В результате ошибки вратаря красно-белые забили победный гол на 90+1-й минуте.

«Зачем поддерживать Шелию после пропущенного мяча? Я поблагодарил за игру. Сказал готовиться к следующему матчу. Он сам знает, что не так. Зачем лишние слова?» — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.