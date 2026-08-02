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Черчесов ответил на вопрос о красной карточке Касинтуры в матче со «Спартаком»

Черчесов ответил на вопрос о красной карточке Касинтуры в матче со «Спартаком»
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о красной карточке полузащитнику своей команды Эгашу Касинтуре в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Победу в игре одержали красно-белые – 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Не хочу говорить, согласен с удалением или нет. Дали — значит, было. Меня только всё время интересует, когда по 10 минут смотрят повтор и не могут разобраться. Красную карточку или пенальти видно за одну секунду», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Хавбек грозненцев локтем ударил капитана «Спартака» Романа Зобнина, за что получил красную карточку после вмешательства VAR.

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