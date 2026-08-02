Черчесов ответил на вопрос о красной карточке Касинтуры в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о красной карточке полузащитнику своей команды Эгашу Касинтуре в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Победу в игре одержали красно-белые – 2:1.

«Не хочу говорить, согласен с удалением или нет. Дали — значит, было. Меня только всё время интересует, когда по 10 минут смотрят повтор и не могут разобраться. Красную карточку или пенальти видно за одну секунду», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Хавбек грозненцев локтем ударил капитана «Спартака» Романа Зобнина, за что получил красную карточку после вмешательства VAR.