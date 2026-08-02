Тренер «Торпедо» Сторожук высказался о поражении в матче с тульским «Арсеналом»

Главный тренер московского «Торпедо» Александр Сторожук высказался о поражении команды в матче 4-го тура Лиги Pari с тульским «Арсеналом» (0:1).

«Мне бы хотелось, чтобы мы контролировали и доставляли мяч более логичным путём — но все эти футбольные термины и аспекты… в теорию сейчас не хотел бы углубляться, там можно говорить до утра. В целом — индивидуальная ошибка в 35 метрах от ворот. «Арсенал» хорошо использовал контратаку. Даня Пенчиков забил хорошо — я не удивлён его результативностью, мы предупреждали.

Не доиграли, не добежали. Пропустили, но времени впереди ещё много было. Создали, не забили. Не сказал бы, что что-то делали не так в целом. По большому счёту хорошо доставляли мячи в створ ворот. Но надо быть «по-звериному» в завершающей стадии», — приводит слова Сторожука официальный сайт автозаводцев.