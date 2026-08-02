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Созин: «Спартак» дожал «Ахмат», как дожимают чемпионские команды

Созин: «Спартак» дожал «Ахмат», как дожимают чемпионские команды
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Футбольный эксперт Андрей Созин прокомментировал результат матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором московский «Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Спартак» дожал «Ахмат», как дожимают в концовках чемпионские команды. И это ещё не приехал Даку. С ним команда Карседо будет без слабых мест.

Да, «Спартак» играл не лучше «Ахмата». Понятно, была трагическая ошибка Шелии. Но ошибиться надо заставить, в том числе – постоянным давлением. В этом и проявляется характер, чемпионский характер. И мне не кажется, что об этом говорить ещё рано – «Спартак» уже сейчас заслуживает эти комплименты, и не только игрой, но и работой клуба. Также можно говорить и о «Зените» с «Краснодаром» – эти два топ-клуба плюс «Спартак» ожидаемо выделяются уже сейчас. И по составу, и по настрою клубов в целом. Остальные – ниже.

«Ахмат» же был не хуже «Спартака» по игре. И не хуже «Локомотива». Но футбол состоит из ошибок, до сегодняшнего матча – у Ибишева, сегодня – со «Спартаком». Но команда Черчесова всё равно на ходу, я жду, что «Ахмат» будет биться за пятёрку», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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