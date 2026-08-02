«Поприветствуем вратаря». Литвинов с юмором отреагировал на ошибку Ву в матче с «Ахматом»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов с юмором отреагировал на ошибку защитника красно-белых Кристофера Ву, которая привела к назначению пенальти в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Победу в игре одержали красно-белые – 2:1. В начале матча Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру. Пенальти реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

«Рады поприветствовать нового вратаря Ву», — сказал Литвинов в шутку в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

После этой фразы Литвинов перевёл её, обращаясь к Ву на английском языке.

После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.