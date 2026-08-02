Тренер «Урала» Юран — об игре со «СКА-Хабаровск»: доволен и содержанием, и результатом
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Юран оценил игру своей команды в матче 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 со «СКА-Хабаровск» (3:0).
Россия — Лига Pari . 4-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 11:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Урал
Екатеринбург
0:1 Секулич – 50' 0:2 Секулич – 59' 0:3
«Доволен и содержанием игры, и результатом, и забитыми мячами. Непростой выезд. Я понимал, что нужно разобрать команду — очень неплохая команда, структура, играющая. Поэтому отнеслись со всей серьёзностью. Понятно, искусственное поле, плюс погода. Но в целом игроками доволен. И вот именно то, что я всегда говорил: будет самоотдача, будет запредельное желание — будет результат. Без этого никуда. В целом доволен. Сейчас полетим, будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Юрана официальный телеграм-канал клуба.
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