Тренер «Урала» Юран — об игре со «СКА-Хабаровск»: доволен и содержанием, и результатом

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Юран оценил игру своей команды в матче 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 со «СКА-Хабаровск» (3:0).

«Доволен и содержанием игры, и результатом, и забитыми мячами. Непростой выезд. Я понимал, что нужно разобрать команду — очень неплохая команда, структура, играющая. Поэтому отнеслись со всей серьёзностью. Понятно, искусственное поле, плюс погода. Но в целом игроками доволен. И вот именно то, что я всегда говорил: будет самоотдача, будет запредельное желание — будет результат. Без этого никуда. В целом доволен. Сейчас полетим, будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Юрана официальный телеграм-канал клуба.