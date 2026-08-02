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Ву — о пенальти в матче с «Ахматом»: буду знать, что в официальных играх так делать нельзя

Ву — о пенальти в матче с «Ахматом»: буду знать, что в официальных играх так делать нельзя
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Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался об эпизоде с ошибкой в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Победу в игре одержали красно-белые – 2:1. В начале матча Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Такое бывает, случаются ошибки в футболе. Нужно это в дальнейшем учитывать. На тренировках при розыгрыше от ворот я так делаю, поправляю мяч рукой. В официальных играх так делать нельзя, буду иметь в виду. Но мы отреагировали на этот момент, перевернули игру. В какой-то степени можно сказать, что я исправился голом, но я бы не связывал эти моменты. Рад, что забил гол, непростой выезд, соперник, поле тоже непростые. Самое главное, что нам удалось победить», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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