Ву — о пенальти в матче с «Ахматом»: буду знать, что в официальных играх так делать нельзя

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался об эпизоде с ошибкой в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Победу в игре одержали красно-белые – 2:1. В начале матча Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

«Такое бывает, случаются ошибки в футболе. Нужно это в дальнейшем учитывать. На тренировках при розыгрыше от ворот я так делаю, поправляю мяч рукой. В официальных играх так делать нельзя, буду иметь в виду. Но мы отреагировали на этот момент, перевернули игру. В какой-то степени можно сказать, что я исправился голом, но я бы не связывал эти моменты. Рад, что забил гол, непростой выезд, соперник, поле тоже непростые. Самое главное, что нам удалось победить», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.