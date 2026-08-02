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«К Ву нет вопросов». Умяров высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»

«К Ву нет вопросов». Умяров высказался о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о пенальти в ворота своей команды в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1). В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Тяжело принять тот момент, что ты получаешь пенальти на первых минутах за такое действие. Тут вопросы даже не к Ву, потому что мы должны были разыгрывать от него. Крис был уверен, что Макси спокойно кинул ему мяч, чтобы разыграть. Достаточно курьёзный момент. Но хорошо, что он произошёл на первой минуте, потому что «Ахмат» сразу откатился, отдал мяч. Понятное дело, что когда ты с первой минуты обороняется, тратишь много энергии в плане бега, то во втором тайме тебе становится тяжело.

Помню такой же момент с пенальти у «Брюгге» в Лиге чемпионов. Но здесь я пересмотрел эпизод, там конкретно видно, что мяч катился. Крис без задней мысли поставил его рукой», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в начале встречи защитник красно-белых Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной, за что был назначен пенальти. Позже телеграм-канал «Спартака» отметил ошибочность этого решения, указав на то, что мяч не был введён в игру в тот момент.

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