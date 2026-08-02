Барко обратился к болельщикам после победы «Спартака» над «Ахматом» во 2-м туре РПЛ
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко обратился к болельщикам после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Победу в игре одержали красно-белые – 2:1. Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра матча выступил Антон Фролов.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5' 1:1 Ву – 39' 1:2 Барко – 90+1'
Удаления: Касинтура – 76' / нет
«Привет всем фанатам «Спартака». Честно говоря, очень счастлив, очень рад победе. Мы посвящаем её вам, ведь вы этого заслуживаете. Крепко обнимаю вас. Вперёд, «Спартак», — сказал Барко в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».
После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.
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