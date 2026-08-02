Барко обратился к болельщикам после победы «Спартака» над «Ахматом» во 2-м туре РПЛ

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко обратился к болельщикам после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Победу в игре одержали красно-белые – 2:1. Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра матча выступил Антон Фролов.

«Привет всем фанатам «Спартака». Честно говоря, очень счастлив, очень рад победе. Мы посвящаем её вам, ведь вы этого заслуживаете. Крепко обнимаю вас. Вперёд, «Спартак», — сказал Барко в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.