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«Жарко было и на поле, и на трибунах». Тренер «Арсенала» Гунько — о матче с «Торпедо»

«Жарко было и на поле, и на трибунах». Тренер «Арсенала» Гунько — о матче с «Торпедо»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько высказался о победе своей команды в матче 4-го тура Лиги Pari с московским «Торпедо» (1:0).

Россия — Лига Pari . 4-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Пенчиков – 38'    

«Всех болельщиков «Арсенала» с победой! 10 лет команде не удавалось выиграть у «Торпедо». Серия закончилась благодаря невероятной самоотдаче футболистов, игровой дисциплине и выполнению тех требований, которые мы готовили на протяжении недели.

Понимали, что предстоит тяжёлый матч, нужно будет справляться с Каштановым, через которого строятся все атаки и фланговые передачи. Без опасных моментов у наших ворот не обошлось. Но игра Мелихова и самоотверженные действия в обороне лишили «Торпедо» возможности забить гол. А мы свой шанс использовали.

Жарко было и на поле, и на трибунах. Мы все слышали поддержку болельщиков. Она гонит вперёд, это по-настоящему 12-й игрок команды. Мы всех благодарим за поддержку!» — приводит слова Гунько официальный телеграм-канал тульского клуба.

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