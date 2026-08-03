«Жарко было и на поле, и на трибунах». Тренер «Арсенала» Гунько — о матче с «Торпедо»

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Гунько высказался о победе своей команды в матче 4-го тура Лиги Pari с московским «Торпедо» (1:0).

«Всех болельщиков «Арсенала» с победой! 10 лет команде не удавалось выиграть у «Торпедо». Серия закончилась благодаря невероятной самоотдаче футболистов, игровой дисциплине и выполнению тех требований, которые мы готовили на протяжении недели.

Понимали, что предстоит тяжёлый матч, нужно будет справляться с Каштановым, через которого строятся все атаки и фланговые передачи. Без опасных моментов у наших ворот не обошлось. Но игра Мелихова и самоотверженные действия в обороне лишили «Торпедо» возможности забить гол. А мы свой шанс использовали.

Жарко было и на поле, и на трибунах. Мы все слышали поддержку болельщиков. Она гонит вперёд, это по-настоящему 12-й игрок команды. Мы всех благодарим за поддержку!» — приводит слова Гунько официальный телеграм-канал тульского клуба.