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«Я угощу вас ужином». Карседо обратился к игрокам «Спартака» после победы над «Ахматом»

«Я угощу вас ужином». Карседо обратился к игрокам «Спартака» после победы над «Ахматом»
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Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к игрокам своей команды после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Победу в игре одержали красно-белые – 2:1. Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра матча выступил Антон Фролов.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Ребята, ребята. Ещё минутку. Парни, поздравляю с победой! Начало матча было сложным, но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву и заслужили эту победу. Мы заслужили её. Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!» — сказал Карседо в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.

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