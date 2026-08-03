«Я угощу вас ужином». Карседо обратился к игрокам «Спартака» после победы над «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к игрокам своей команды после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Победу в игре одержали красно-белые – 2:1. Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра матча выступил Антон Фролов.

«Ребята, ребята. Ещё минутку. Парни, поздравляю с победой! Начало матча было сложным, но мы были сильны ментально. Мы сравняли к перерыву и заслужили эту победу. Мы заслужили её. Я угощу вас всех ужином. Вы это заслужили!» — сказал Карседо в видео, опубликованном в телеграм-канале «Спартака».

Видео доступно на странице «Спартака» в социальной сети «ВКонтакте».

После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.