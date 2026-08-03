Вадим Гаранин прокомментировал разгромную победу «Нижнего Новгорода» над «Шинником»

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин высказался после матча 4-го тура Лиги Pari с ярославским «Шинником» (3:0).

– Разбирали соперника, готовились к этой игре. Не всё сегодня получалось. Иногда отдавали инициативу сопернику в тех моментах, в которых не хотелось бы её отдавать. Хорошо, что вновь порадовали болельщиков результатом. Взяли важные три очка. Не хочется опускаться ниже в турнирной таблице. Безусловно, есть моменты, которые мы будем пытаться улучшать, чтобы выглядеть ещё более цельно, более надёжно и более солидно.

– Сегодня при вашем руководстве команда сыграла первый сухой матч…

– Не сыпьте соль на рану (улыбается). Мы не хотим пропускать голы. Нам хотелось сыграть «на ноль». Это очень важно. Те голы, которые мы пропустили в предыдущих матчах, связаны с нашими недоработками в плане структуры. Мы разбирали все эти ситуации и очень рады, что сегодня выиграли всухую, — приводит слова Гаранина официальный сайт нижегородского клуба.

«Нижний Новгород» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, «Шинник» с пятью очками находится на 12-м месте.