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Вадим Гаранин прокомментировал разгромную победу «Нижнего Новгорода» над «Шинником»

Вадим Гаранин прокомментировал разгромную победу «Нижнего Новгорода» над «Шинником»
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Главный тренер «Нижнего Новгорода» Вадим Гаранин высказался после матча 4-го тура Лиги Pari с ярославским «Шинником» (3:0).

Россия — Лига Pari . 4-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
3 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Шильников – 9'     2:0 Соколов – 58'     3:0 Калинский – 63'    

– Разбирали соперника, готовились к этой игре. Не всё сегодня получалось. Иногда отдавали инициативу сопернику в тех моментах, в которых не хотелось бы её отдавать. Хорошо, что вновь порадовали болельщиков результатом. Взяли важные три очка. Не хочется опускаться ниже в турнирной таблице. Безусловно, есть моменты, которые мы будем пытаться улучшать, чтобы выглядеть ещё более цельно, более надёжно и более солидно.

– Сегодня при вашем руководстве команда сыграла первый сухой матч…
– Не сыпьте соль на рану (улыбается). Мы не хотим пропускать голы. Нам хотелось сыграть «на ноль». Это очень важно. Те голы, которые мы пропустили в предыдущих матчах, связаны с нашими недоработками в плане структуры. Мы разбирали все эти ситуации и очень рады, что сегодня выиграли всухую, — приводит слова Гаранина официальный сайт нижегородского клуба.

«Нижний Новгород» с 12 очками возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, «Шинник» с пятью очками находится на 12-м месте.

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