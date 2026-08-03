«Лидс» отыгрался с 0:2 и победил «Ливерпуль» в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли «Ливерпуль» и «Лидс Юнайтед». Победу со счётом 4:2 в этой игре одержали футболисты из Йоркшира. Встреча состоялась на стадионе «Солджер Филд» (Чикаго, Иллинойс). В качестве главного арбитра выступил Алексис да Силва. По ходу игры мерсисайдцы вели со счётом 2:0, но упустили даже ничью.
Люк Чемберс открыл счёт в этой игре на седьмой минуте и вывел мерсисайдцев вперёд. Флориан Вирц забил гол на 40-й минуте и удвоил преимущество «красных». Бренден Ааронсон отличился взятием ворот на 60-й минуте и сократил отставание «павлинов» в счёте. Доминик Калверт-Льюин сравнял счёт на 71-й минуте. Шон Лонгстафф на 73-й минуте сделал счёт 3:2 в пользу команды из Йоркшира. А точку в матче на 85-й минуте поставил Калверт-Льюин, оформивший дубль.
По итогам прошлого сезона английской Премьер-лиги «Ливерпуль» с 60 очками занял пятую строчку в турнирной таблице, «Лидс Юнайтед» с 47 очками расположился на 14-й строчке.
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