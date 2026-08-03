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«ЦСКА сам упустил этот матч». Генич — о ничьей армейцев с «Крыльями Советов» в РПЛ

«ЦСКА сам упустил этот матч». Генич — о ничьей армейцев с «Крыльями Советов» в РПЛ
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Российский комментатор Константин Генич высказался о матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32'     1:1 Витюгов – 62'    

«ЦСКА и с «Балтикой», и с «Крыльями» вторые таймы проводит хуже. Баринов вышел только на замену. Все начали кричать, что с Бариновым ЦСКА теряет очки, но он вышел после того, как «Крылья» сравняли счёт. ЦСКА сам упустил этот матч. Они первый тайм играли хорошо, начало второго тайма – окей. У ЦСКА при счёте 1:1 был прекрасный момент у Мусаева, когда он тянулся к мячу. Но Кармо столько «привёз» в концовке…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на 10-й строчке.

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