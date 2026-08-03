«ЦСКА сам упустил этот матч». Генич — о ничьей армейцев с «Крыльями Советов» в РПЛ

Российский комментатор Константин Генич высказался о матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«ЦСКА и с «Балтикой», и с «Крыльями» вторые таймы проводит хуже. Баринов вышел только на замену. Все начали кричать, что с Бариновым ЦСКА теряет очки, но он вышел после того, как «Крылья» сравняли счёт. ЦСКА сам упустил этот матч. Они первый тайм играли хорошо, начало второго тайма – окей. У ЦСКА при счёте 1:1 был прекрасный момент у Мусаева, когда он тянулся к мячу. Но Кармо столько «привёз» в концовке…» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на 10-й строчке.