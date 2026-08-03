15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Раскрыты подробности возможного перехода Гарсии из «Спартака» в «Панатинаикос» — Only Pao

Раскрыты подробности возможного перехода Гарсии из «Спартака» в «Панатинаикос» — Only Pao
Комментарии

Переговоры между греческим «Панатинаикосом» и московским «Спартаком» по переходу форварда Ливая Гарсии на правах аренды находятся на финальной стадии, сообщает Only Pao.

Нерешёнными остаются два ключевых вопроса. Первый касается опции выкупа, которая будет сопровождать годичную аренду. «Панатинаикос» не хочет включать в договор пункт об обязательном выкупе игрока летом 2027 года. Переговоры ведутся по сумме трансфера, которая будет прописана в соглашении. В «Спартаке» понимают, что не могут требовать сумму, сопоставимую с той, за которую приобретался футболист (€ 18,7 млн), однако пытаются поднять цену настолько, насколько это возможно. Переговоры по этому пункту продолжаются, и окончательного решения пока нет. Второй вопрос касается суммы, которую «Спартак» запрашивает за годовую аренду. Изначально красно-белые не требовали никакой компенсации, но позже запросили сумму около € 1 млн. При этом сделка близка к завершению.

Футболист выступает за «Спартак» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 Ливай Гарсия провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
«Панатинаикос» проявляет интерес к форварду «Спартака» Ливаю Гарсии — SDNA
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android