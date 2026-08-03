Раскрыты подробности возможного перехода Гарсии из «Спартака» в «Панатинаикос» — Only Pao

Переговоры между греческим «Панатинаикосом» и московским «Спартаком» по переходу форварда Ливая Гарсии на правах аренды находятся на финальной стадии, сообщает Only Pao.

Нерешёнными остаются два ключевых вопроса. Первый касается опции выкупа, которая будет сопровождать годичную аренду. «Панатинаикос» не хочет включать в договор пункт об обязательном выкупе игрока летом 2027 года. Переговоры ведутся по сумме трансфера, которая будет прописана в соглашении. В «Спартаке» понимают, что не могут требовать сумму, сопоставимую с той, за которую приобретался футболист (€ 18,7 млн), однако пытаются поднять цену настолько, насколько это возможно. Переговоры по этому пункту продолжаются, и окончательного решения пока нет. Второй вопрос касается суммы, которую «Спартак» запрашивает за годовую аренду. Изначально красно-белые не требовали никакой компенсации, но позже запросили сумму около € 1 млн. При этом сделка близка к завершению.

Футболист выступает за «Спартак» с 2025 года. В сезоне-2025/2026 Ливай Гарсия провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. По данным портала Тransfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.