Журавель отреагировал на курьёзный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»

Футбольный комментатор и телеведущий Тимур Журавель высказался о курьёзном пенальти в ворота «Спартака» в матче второго тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

«Судья Фролов очень живописно объясняет, почему он поставил пенальти в ворота Спартака. Но я тоже не очень догоняю, как Фролов понял, что Максименко уже ввёл мяч в игру, а не просто передал его Ву. учитывая, что VAR это поддержал, значит у всей бригады есть уверенность в правильности точки.

UPD: уже все судейские эксперты подтвердили, что это чистый пенальти. Просто не трогай мяч рукой и никаких проблем», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

Напомним, Защитник Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.