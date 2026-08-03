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Журавель отреагировал на курьёзный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»

Журавель отреагировал на курьёзный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Ахматом»
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Футбольный комментатор и телеведущий Тимур Журавель высказался о курьёзном пенальти в ворота «Спартака» в матче второго тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Судья Фролов очень живописно объясняет, почему он поставил пенальти в ворота Спартака. Но я тоже не очень догоняю, как Фролов понял, что Максименко уже ввёл мяч в игру, а не просто передал его Ву. учитывая, что VAR это поддержал, значит у всей бригады есть уверенность в правильности точки.

UPD: уже все судейские эксперты подтвердили, что это чистый пенальти. Просто не трогай мяч рукой и никаких проблем», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

Напомним, Защитник Кристофер Ву взял мяч в руки в штрафной своей команды после передачи от голкипера Александра Максименко. Камерунец не понял, что голкипер ввёл мяч в игру, в результате чего в ворота «Спартака» был назначен пенальти, который реализовал полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура.

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