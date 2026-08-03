«Спартак» обратился к болельщикам после волевой победы команды в матче с «Ахматом»

Московский «Спартак» обратился к болельщикам после победы команды в матче второго тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:1).

«С первой и до последней секунды вместе с нами! Спасибо за эту поддержку, красно-белые!» — написано на официальной странице «Спартака» в телеграм-канале.

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа). После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.