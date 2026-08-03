«Арбитры против нас». «Фратрия» отреагировала на волевую победу «Спартака» над «Ахматом»

Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый волевой победе красно-белых в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).

«Браво, «Спартак»! Спартаковцы одержали волевую победу над «Ахматом» — 2:1! Голы забили Ву и Барко. Тяжёлая игра, арбитры против нас, но команда проявила характер. Эта победа для парней из Ю», — написано в телеграм-канале группировки.

После 2-го тура РПЛ «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.