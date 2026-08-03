«Арбитры против нас». «Фратрия» отреагировала на волевую победу «Спартака» над «Ахматом»
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Телеграм-канал объединения организованных болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» опубликовал пост, посвящённый волевой победе красно-белых в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5' 1:1 Ву – 39' 1:2 Барко – 90+1'
Удаления: Касинтура – 76' / нет
«Браво, «Спартак»! Спартаковцы одержали волевую победу над «Ахматом» — 2:1! Голы забили Ву и Барко. Тяжёлая игра, арбитры против нас, но команда проявила характер. Эта победа для парней из Ю», — написано в телеграм-канале группировки.
После 2-го тура РПЛ «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.
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