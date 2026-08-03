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«Он у меня бутсу хотел забрать!» Литвинов – о неназначенном пенальти в ворота «Ахмата»

«Он у меня бутсу хотел забрать!» Литвинов – о неназначенном пенальти в ворота «Ахмата»
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов высказался о неназначенном пенальти в ворота «Ахмата» (2:1) в матче второго тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Во втором тайме полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура в собственной штрафной наступил на ногу Литвинову, однако главный судья встречи Антон Фролов не усмотрел в этом эпизоде нарушения правил.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

«Да он у меня бутсу хотел забрать! Мне объяснили, что у нас ноги параллельно стояли, я спросил: «А у меня бутса слетела как?» А он говорит: «Наверное, сам снял». Это обсуждать всё долго, главное выиграли», — сказал Литвинов в интервью после матча клубному телевидению.

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).

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