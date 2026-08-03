Даку эмоционально обратился к игрокам «Рубина» перед вероятным переходом в «Спартак»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку эмоционально поблагодарил игроков казанской команде за совместную игру после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с тольяттинским «Акроном» (2:1). Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Спартак».

«Я хочу сказать несколько слов. Спасибо, ребята, за эти три сезона, которые мы играли вместе. Знаю, что я приехал из чемпионата, который скромнее, чем РПЛ. Хотел бы поблагодарить всех российских футболистов, которые позволяют нам, иностранцам, чувствовать себя здесь как дома. Не знаю, что еще сказать. Просто… Спасибо», — сказал Даку в видео, опубликованном пресс-службой «Рубина».

Фото: ФК «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

Фото: ФК «Рубин»

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.