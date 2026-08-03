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Барко высказался о волевой победе «Спартака» над «Ахматом», где хавбек забил со штрафного

Барко высказался о волевой победе «Спартака» над «Ахматом», где хавбек забил со штрафного
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Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о своём голе, который принёс команде победу в матче 2-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча в Грозном завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Барко отличился прямым ударом со штрафного в добавленное ко второму тайму время.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5'     1:1 Ву – 39'     1:2 Барко – 90+1'    
Удаления: Касинтура – 76' / нет

— Провели хороший матч: соперник тяжёлый, поле было непростое. Но мы добыли три очка. Очень рад за команду и ребят.

— Вы забили в самой концовке со штрафного.
— Вратарь дотянулся до мяча, но мяч залетел в сетку. Я счастлив, что мой гол принёс победу команде.

— «Спартак» стартовал с двух побед.
— Идём от игры к игре. Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче, — сказал Барко в эфире «Матч ТВ.

После 2-го тура РПЛ «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

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