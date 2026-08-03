Барко высказался о волевой победе «Спартака» над «Ахматом», где хавбек забил со штрафного

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко высказался о своём голе, который принёс команде победу в матче 2-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча в Грозном завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых. Барко отличился прямым ударом со штрафного в добавленное ко второму тайму время.

— Провели хороший матч: соперник тяжёлый, поле было непростое. Но мы добыли три очка. Очень рад за команду и ребят.

— Вы забили в самой концовке со штрафного.

— Вратарь дотянулся до мяча, но мяч залетел в сетку. Я счастлив, что мой гол принёс победу команде.

— «Спартак» стартовал с двух побед.

— Идём от игры к игре. Должны бороться за победу в каждом турнире, в каждом матче, — сказал Барко в эфире «Матч ТВ.

После 2-го тура РПЛ «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.