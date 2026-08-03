Экс-форвард «Бетиса»: футбол — это узаконенная торговля людьми

Бывший аргентинский нападающий «Осасуны» и «Бетиса» Чими Авила высказался о трансферах в футболе.

«Футбол — это узаконенная торговля людьми. Да, игроки зарабатывают деньги. Пока они забивают голы и приносят пользу, всё хорошо. Но как только они перестают соответствовать требованиям, их просто заменяют», — приводит слова Авилы Footmercato.

Последним клубом форварда был «Бетис», который он покинул в июле. Всего за карьеру в чемпионате Испании форвард провёл 185 матчей, в которых записал в свой актив 38 голов и 12 результативных передач. На данный момент трансферная стоимость Авилы оценивается в € 1,2 млн.