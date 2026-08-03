УЕФА грозится подать иск в суд на ФИФА и Инфантино после скандала с продажей прав на ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уведомил Международную федерацию футбола (ФИФА) о намерении обратиться в суд из-за срыва сделки по реализации доли прав на чемпионат мира и другие крупные турниры сторонним инвесторам. Об этом сообщает The Telegraph.

Глава УЕФА направил президенту ФИФА Джанни Инфантино письмо, в котором потребовал «сохранить все материалы, касающиеся продажи прав на ЧМ», и предупредил о возможности судебного иска. Копия документа была направлена Джошуа Кушнеру — основателю фонда Thrive Eternal, которого СМИ называли лидером консорциума потенциальных инвесторов проекта ФИФА.

Ранее Международная федерация футбола анонсировала создание дочерней структуры FIFA Forward Enterprises для управления коммерческими правами на чемпионаты мира и другие соревнования с целью увеличения доходов организации. Инициатива вызвала резкое неприятие со стороны УЕФА, Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) и Азиатской конфедерации футбола (АФК). В минувший уик-энд стало известно об отказе ФИФА от данного плана.