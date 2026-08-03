«Севилья» объявила о переходе голкипера «Реала»

«Севилья» объявила о трансфере голкипера мадридского «Реала» Франа Гонсалеса.

«Севилья» и «Реал» достигли соглашения о постоянном трансфере вратаря Франсиско Хавьера Гонсалеса Переса (Леон, 24 июня 2005 г.), который подписал контракт с клубом до июня 2031 года», — говорится в заявлении на официальном сайте «Севильи».

В прошлом сезоне голкипер 14 раз попадал в заявку первой команды мадридского «Реала», а также провёл 28 матчей за «Кастилью». Вместе с резервной командой он дошёл до плей-офф за выход в ЛаЛигу 2, где коллектив уступил «Сабаделю» уже в первом раунде.

На международном уровне игрок выступает за юношеские и молодёжные сборные Испании. В 2024 году он стал победителем чемпионата Европы U19, а в 2025-м принял участие в чемпионате мира U20 в Чили. За последний год футболист также дебютировал в составе молодёжной сборной Испании (U21) и провёл три матча в квалификации чемпионата Европы 2027 года, который состоится в Сербии и Албании.