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«Не выглядел так, как хотелось бы». Семак сравнил игру Глушенкова в первых двух турах РПЛ

«Не выглядел так, как хотелось бы». Семак сравнил игру Глушенкова в первых двух турах РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил игру Максима Глушенкова в первом туре РПЛ с «Акроном» (5:0) и во втором туре с «Оренбургом» (3:0). В первом туре Глушенков отметился результативной передачей и был заменён в перерыве. Во втором туре Глушенков оформил хет-трик.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

— В прошлом матче вы заменили Максима Глушенкова в перерыве. Сегодня у него полный матч. Какой-то у него психологический факт замены в прошлом матче был, что у него сегодня такой фантастический матч?
— Сложно сказать, насколько замена повлияла или не повлияла. Действительно, в первом матче Максим не выглядел так, как нам хотелось бы. Сегодня он провел прекрасный матч, поэтому всё абсолютно заслуженно, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» 9 августа.

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