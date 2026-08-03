«Не выглядел так, как хотелось бы». Семак сравнил игру Глушенкова в первых двух турах РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил игру Максима Глушенкова в первом туре РПЛ с «Акроном» (5:0) и во втором туре с «Оренбургом» (3:0). В первом туре Глушенков отметился результативной передачей и был заменён в перерыве. Во втором туре Глушенков оформил хет-трик.

— В прошлом матче вы заменили Максима Глушенкова в перерыве. Сегодня у него полный матч. Какой-то у него психологический факт замены в прошлом матче был, что у него сегодня такой фантастический матч?

— Сложно сказать, насколько замена повлияла или не повлияла. Действительно, в первом матче Максим не выглядел так, как нам хотелось бы. Сегодня он провел прекрасный матч, поэтому всё абсолютно заслуженно, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» 9 августа.