«У соперника практически не было шансов». Черчесов — о плюсе и минусе игры со «Спартаком»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мыслями о том, что ему понравилось и не понравилось в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Победу в игре одержали красно-белые — 2:1.

«Понравилось, что мы играли так, как планировали. У них [соперника] практически не было шансов. А не понравилось то, что сами себе привозили», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).