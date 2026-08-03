«У соперника практически не было шансов». Черчесов — о плюсе и минусе игры со «Спартаком»
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мыслями о том, что ему понравилось и не понравилось в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Победу в игре одержали красно-белые — 2:1.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Касинтура – 5' 1:1 Ву – 39' 1:2 Барко – 90+1'
Удаления: Касинтура – 76' / нет
«Понравилось, что мы играли так, как планировали. У них [соперника] практически не было шансов. А не понравилось то, что сами себе привозили», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке. В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа).
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