«Я даже ни одного слова не сказал». Черчесов — после поражения «Ахмата» от «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о вышедших на замену игроках и рассказал, как отреагировал на поражение своей команды в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Победу в игре одержали красно-белые — 2:1. По ходу встречи грозненцы уступили, пропустив мяч на 90+1-й минуте прямым ударом со штрафного.
— Вас устроила игра вышедших на замену футболистов?
— Игра диктует свои детали, это надо видеть. Мы поменяли футболистов, игра сразу успокоилась, но мы не сделали до конца то, что планировали. Это футбол, я даже ни одного слова сейчас не сказал [в раздевалке]. Завтра спокойно всё посмотрим, разберём, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».
После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.
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