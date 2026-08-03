«Я даже ни одного слова не сказал». Черчесов — после поражения «Ахмата» от «Спартака»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил на вопрос о вышедших на замену игроках и рассказал, как отреагировал на поражение своей команды в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Победу в игре одержали красно-белые — 2:1. По ходу встречи грозненцы уступили, пропустив мяч на 90+1-й минуте прямым ударом со штрафного.

— Вас устроила игра вышедших на замену футболистов?

— Игра диктует свои детали, это надо видеть. Мы поменяли футболистов, игра сразу успокоилась, но мы не сделали до конца то, что планировали. Это футбол, я даже ни одного слова сейчас не сказал [в раздевалке]. Завтра спокойно всё посмотрим, разберём, — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.