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«Попал чисто случайно». Глушенков разобрал свои голы в матче «Зенита» с «Оренбургом»

«Попал чисто случайно». Глушенков разобрал свои голы в матче «Зенита» с «Оренбургом»
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Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков разобрал свои голы в матче второго тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:0). В этой встрече россиянин оформил хет-трик.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6'     0:2 Глушенков – 59'     0:3 Глушенков – 66'    

— Давно не было хет-триков в вашем исполнении. Если можно, чуть подробнее про каждый из забитых мячей расскажите.
— В первом голе была красивая комбинация, хорошо разыграли, я забежал. Главное было правой ногой по воротам попасть. Второй гол: с Соболевым «в стенку» сыграли, я развернулся, решил ударить — попал чисто случайно. Третий мяч: наигрывали такой стандарт, и сегодня он прошёл, — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита»

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» 9 августа.

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