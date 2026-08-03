«Попал чисто случайно». Глушенков разобрал свои голы в матче «Зенита» с «Оренбургом»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков разобрал свои голы в матче второго тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:0). В этой встрече россиянин оформил хет-трик.

— Давно не было хет-триков в вашем исполнении. Если можно, чуть подробнее про каждый из забитых мячей расскажите.

— В первом голе была красивая комбинация, хорошо разыграли, я забежал. Главное было правой ногой по воротам попасть. Второй гол: с Соболевым «в стенку» сыграли, я развернулся, решил ударить — попал чисто случайно. Третий мяч: наигрывали такой стандарт, и сегодня он прошёл, — приводит слова Глушенкова официальный сайт «Зенита»

В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» 9 августа.