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Названы детали вероятного трансфера Даку в «Спартак»

Названы детали вероятного трансфера Даку в «Спартак»
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Переход нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский «Спартак» близок к завершению. Об этом сообщает IndeksOnline.

По информации источника, клубы согласовали все детали сделки, 28-летний форвард из Албании прибудет в Москву сегодня, 3 августа, для прохождения медобследования. Отмечается, что годовой оклад игрока в составе красно-белых составит около € 4 млн, что значительно выше его текущего дохода в казанском клубе и выведет футболиста в число самых высокооплачиваемых игроков РПЛ. Подчёркивается, что размер компенсации за трансфер албанца составит € 11 млн.

Ранее футболист эмоционально попрощался с партнёрами по команде.

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. За карьеру в казанском клубе 28-летний форвард принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых отметился 38 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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