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Оздоев рассказал о влиянии на «Краснодар» ухода Сперцяна в клуб Саудовской Аравии

Оздоев рассказал о влиянии на «Краснодар» ухода Сперцяна в клуб Саудовской Аравии
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Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев прокомментировал влияние ухода атакующего хавбека Эдуарда Сперцяна на зелёно-чёрных. В это трансферное окно Эдуард покинул «Краснодар» и присоединился к саудовскому клубу «Аль-Ахли».

«Думаю, что все знают, что такое «Краснодар». Это команда, которая не зависела от одного игрока. Она восемь лет борется за самые высокие места. Это о многом говорит. Всё в наших руках», — сказал Оздоев в эфире «Матч ТВ».

После 2-го тура РПЛ «Краснодар» набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице. Сперцян является воспитанником академии «Краснодара», с 2021 года он выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.

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