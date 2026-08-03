«У меня есть «шрам», но он заживает». Алонсо рассказал об опыте работы в «Реале»

Главный тренер «Челси» Хаби Алонсо оценил опыт, полученный во время работы в мадридском «Реале» с июня 2025 года по январь 2026 года.

«К счастью, в моей карьере не так много «шрамов». Так что, ладно, у меня есть «шрам», но он заживает. Теперь он зажил, и я очень мотивирован и полон решимости наслаждаться этим следующим шагом, как я делал, когда начинал в Мадриде. Оглядываясь назад, я беру позитивные моменты и то, что не сработало. Я был очень самокритичен, думая о том, что я мог бы сделать лучше, потому что все пошло не так, как ожидалось. Что касается позитивных моментов, есть много опыта, адаптация, которую мне пришлось пройти, некоторые вещи, которые сработали, а некоторые нет — в плане игры, в плане управления командой. Это смесь всего. Я увидел, что это правильное время для «Челси», правильное время для меня, хорошая возможность. Это команда, которая в последнее время играла действительно хорошо, и ситуация была не такой плохой, как выглядела в конце прошлого сезона. Есть большой потенциал для улучшения, и посмотрим, сколько времени это займёт», — приводит слова Алонсо ESPN.

В 1-м туре чемпионата Англии сезона-2026/2027 «Челси» встретится с «Фулхэмом» на выезде 24 августа.