В Бразилии прямо во время матча был убит 15-летний футболист

В бразильском городе Масейо 15-летний футболист молодёжной команды клуба «Сентро Спортиво Алагоано» Микаэл Леандро да Силва был убит выстрелом во время товарищеской игры. Об этом сообщает Globo.

По данным издания, стрельбу открыли представители группировок, занимающихся торговлей запрещёнными веществами. Помимо погибшего подростка ранения получили и другие люди. Сотрудники гражданской полиции приступили к допросу свидетелей происшествия.

«Глубоко сожалеем о смерти молодого Микаэля. Мы выражаем соболезнования его друзьям и семье в это трудное время. Мы надеемся, что компетентные органы проведут расследование этого жестокого преступления и раскроют его», — отмечается в заявлении футбольного клуба, опубликованном в Globo.