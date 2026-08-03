Возинья приземлился в аэропорту Чили, несмотря на новости о переходе в марокканский клуб

40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья приземлился в аэропорту Чили, чтобы завершить переход в «Коло-Коло». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что марокканский «Беркан» перехватил вратаря у чилийского «Коло-Коло». Отмечалось, что игрок изменил свои планы и обсуждал последние детали перехода в марокканскую команду.

Возинья провёл на чемпионате мира 2026 года четыре матча, в двух из которых отыграл «на ноль». Последним клубом вратаря до перехода в «Коло-Коло» был португальский «Шавиш» из второго дивизиона. В минувшем сезоне 40-летний голкипер принял участие в 19 матчах во всех турнирах, из них шесть раз сыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.