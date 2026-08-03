Полузащитник «Ахмата» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Жулио Ромау остался недоволен судейством в матче второго тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) Победный гол гости забили со штрафного, который был назначен за фол Ромау.

«Неприятно пропускать в самый последний момент. Нужно поднять голову и готовиться к следующей игре. Момент с фолом? Нужно спросить у судей. Зачем так свистеть каждое касание и назначать фол? Там не было фола, я не хотел, просто поставил руку», — сказал Ромау в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре грозненская команда проведёт матч с воронежским «Факелом» (10 августа), а красно-белые встретятся с «Краснодаром» (9 августа). После 2-го тура РПЛ «Ахмат» набрал одно очко и занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал шесть очков и располагается на второй строчке.