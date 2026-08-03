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Глушенков, Барко и Кривцов — в сборной 2-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Глушенков, Барко и Кривцов — в сборной 2-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 2-го тура Альфа-Банк РПЛ. Наибольшее представительство в ней у махачкалинского «Динамо», «Краснодара» и «Балтики» — по два футболиста. По одному представителю у «Ростова», «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Крыльев Советов». Тренером символической сборной мы выбрали Вадима Евсеева («Динамо» Махачкала).

Вратарь: Евгений Латышонок («Балтика»).

Защитники: Фернандо Костанца («Крылья Советов»), Сергей Варатынов («Балтика»), Жубал («Краснодар»), Андрей Лангович («Ростов»).

Полузащитники: Матия Попович (ЦСКА), Никита Кривцов («Краснодар»), Эсекьель Барко («Спартак»), Никита Глушков («Динамо» Махачкала).

Нападающие: Максим Глушенков («Зенит»), Миро («Динамо» Махачкала).

Главный тренер: Вадим Евсеев («Динамо» Махачкала).

После двух сыгранных матчей в чемпионате России турнирную таблицу возглавляют «Зенит», «Краснодар», «Динамо» Махачкала и «Спартак», у которых по шесть очков. «Факел», «Родина» и «Акрон» не имеют набранных очков после двух матчей и замыкают турнирную таблицу.

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