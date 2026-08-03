Созин: Кривцов превосходит Глушенкова по лидерским качествам и влиянию на игру команды

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о влиянии на свои команды хавбека «Краснодара» Никиты Кривцова и вингера «Зенита» Максима Глушенкова в текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Главное открытие первых двух туров для меня — Никита Кривцов. Он расцвёл после ухода Сперцяна. Парень будто сказал себе: «Теперь тут решать буду я». И сам в себя поверил.

Речь тут не только про голы, хотя в Казани он вообще-то забил трижды, просто парочку отменили. Дело в лидерских качествах. Там по глазам видно, что у команды появился новый вожак.

Раньше я смотрел на Кривцова в сравнении с Черниковым. И Черников казался мне поярче. Возможно, где-то из-за жёсткой, даже грубой игры. Но сейчас Кривцов точно ценится выше, он лучший в «Краснодаре», может, и во всей России. Потому что по лидерским качествам и влиянию на игру он лучше Глушенкова», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

23-летний Кривцов сыграл в двух матчах нового сезона РПЛ в стартовом составе чёрно-зелёных и забил три мяча.