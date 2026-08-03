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Романо раскрыл подробности переговоров «ПСЖ» по переходу нового вратаря, упомянув Шевалье

Романо раскрыл подробности переговоров «ПСЖ» по переходу нового вратаря, упомянув Шевалье
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Французский «Пари Сен-Жермен» направил «Парме» предложение в размере € 33 млн за трансфер японского вратаря Дзиона Судзуки. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, переговоры между ПСЖ и «Пармой» продолжаются. Отмечается, что парижане находятся в выгодной позиции перед «Ювентусом» в отношении трансфера японца, так как туринцы по-прежнему не делали официальных шагов. Утверждается, что красно-синие также представили Судзуки свой проект. Роль голкипера в клубе будет зависеть от будущего Люка Шевалье.

Судзуки выступает за «Парму» с 2024 года, за это время он провёл 57 матчей в Серии А и сыграл 28 встреч за сборную Японии. Отметим, в составе парижан выступает голкипер сборной России Матвей Сафонов.

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