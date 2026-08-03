В «Трабзонспоре» сделали заявление по теме возможного трансфера Мохамеда Салаха

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган прокомментировал информацию о возможном переходе бывшего вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в турецкий клуб.

«Говорят много разного, но никакой сделки нет. На завтра не запланировано ни одного рейса в Трабзон. Если бы такой план был, мы бы проинформировали прессу и болельщиков. Кто бы не хотел видеть Салаха в своей команде? Но на данный момент никакой договорённости нет.

Я не хочу говорить на тему того, вели ли мы переговоры с Салахом. Конечно, болельщики хотят видеть такого футболиста, и я тоже. Но сейчас никакой сделки нет. Также нет никаких планов относительно его приезда в Трабзон.

Как президент клуба, я должен очень внимательно относиться к каждому своему слову. Чтобы приглашать футболистов такого уровня, нужно придерживаться правильной модели поведения. Именно это мы сейчас и делаем. Как только появятся новости, мы сразу сообщим о них нашим болельщикам», — заявил Доган, слова которого приводит A Spor.

При этом президент «Трабзонспора» объяснил, почему клуб ранее отрицал интерес к Аралу Шимширу, а затем всё же объявил о его подписании.

«Я обязан защищать интересы «Трабзонспора». За Арала просили € 25–30 млн. Мы не могли выйти и сказать, что он нам очень нужен и мы готовы подписать его любой ценой. Это часть переговорного процесса. Тогда интересы клуба требовали именно такой позиции», — добавил Доган.

Ранее сообщалось, что Салах близок к трансферу в «Трабзонспор» после срыва переговоров с «Галатасараем».