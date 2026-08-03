Инсайдер Скира рассказал о будущем Ромелу Лукаку в футболе

Форвард «Наполи» Ромелу Лукаку и итальянский клуб работают над поиском решения по будущему бельгийца, которое устроит все стороны. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X.

По информации источника, Лукаку готов покинуть итальянский гранд.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Атланта Юнайтед» из МЛС стремится подписать форварда «Наполи». Также в футболисте заинтересованы турецкие клубы — «Фенербахче» и «Бешикташ».

Действующий контракт Лукаку с «Наполи» истекает в июне 2027 года. В прошедшем сезоне футболист провёл лишь семь матчей за клуб во всех турнирах и забил один гол — бо́льшую часть сезона он пропустил из-за травмы и поссорился с экс-наставником «Наполи» Антонио Конте из-за отказа возвращаться в расположение клуба после мартовской международной паузы. По ходу чемпионата мира по футболу 2026 года Лукаку стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии на ЧМ.

Напомним, в «Атланте Юнайтед» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.