Тренер «Бенфики» помогает Судакову справиться с психологическим давлением — O Jogo

Главный тренер «Бенфики» Марку Силва продолжает поддерживать украинского полузащитника Георгия Судакова и помогает ему преодолеть психологические трудности. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, 49-летний специалист, возглавивший команду этим летом, полностью доверяет украинцу и старается вернуть ему уверенность в собственных силах.

Перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы со «Санкт-Галленом» (5:0) Силва публично заявил, что сохраняет доверие к Судакову. После этих слов украинец вышел в стартовом составе, а после финального свистка тренер лично подошёл к нему.

«Хорошая игра», — сказал Силва полузащитнику.

Как отмечает O Jogo, наставник «Бенфики» считает, что Судакову необходимо лишь обрести уверенность, чтобы в полной мере раскрыть свой потенциал.

В клубе полагают, что прошлый сезон оказался для украинца неудачным главным образом из-за психологического давления, связанного с высокой стоимостью трансфера. Тем не менее в «Бенфике» продолжают верить, что 23-летний хавбек сможет адаптироваться к своему новому статусу и стать одним из ключевых игроков команды.

Напомним, прошлым летом Судаков перешёл в «Бенфику» из «Шахтёра» на правах аренды за € 6,75 млн. По окончании сезона португальский клуб выкупил футболиста за € 20,25 млн, а ещё до € 5 млн клуб может получить в виде бонусов.