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Де Брёйне может перейти в «Интер Майами» к Месси и Суаресу — Mundo Deportivo

Де Брёйне может перейти в «Интер Майами» к Месси и Суаресу — Mundo Deportivo
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«Интер Майами» вновь проявляет интерес к полузащитнику «Наполи» Кевину Де Брёйне. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По информации источника, американский клуб хочет объединить бельгийца с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Родриго Де Паулем, собрав в команде ещё одну мировую звезду.

Отмечается, что ещё летом 2025 года инсайдер Николо Скира сообщал об интересе к Де Брёйне со стороны «Интер Майами» и «Сан-Диего». Тогда бельгиец провёл переговоры с обоими клубами, однако предпочёл остаться в Европе.

Теперь, как утверждает Mundo Deportivo, вариант с переездом в MLS вновь стал актуальным. Помимо «Интер Майами», за ситуацией вокруг футболиста также следят «Чикаго Файр» и «Сан-Диего».

В составе «Наполи» полузащитник провёл 21 матч, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.

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