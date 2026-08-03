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В Испании сообщили о планах Винисиуса на фоне слухов о трансфере в «Арсенал»

В Испании сообщили о планах Винисиуса на фоне слухов о трансфере в «Арсенал»
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор в ближайшие дни проведёт решающие переговоры с руководством мадридского клуба по поводу нового контракта. Об этом сообщает AS.

По информации источника, вечером 2 августа бразилец вернулся в Мадрид, а уже сегодня приступит к подготовке к новому сезону под руководством главного тренера Жозе Моуринью. Сначала Винисиус встретится с наставником команды, после чего проведёт переговоры с руководством клуба.

Действующее соглашение футболиста рассчитано ещё на 11 месяцев. «Реал» намерен сохранить одного из своих лидеров, однако не готов улучшать финансовые условия последнего предложения в соответствии с требованиями игрока.

Как отмечает AS, если сторонам не удастся договориться о новом контракте, мадридский клуб может рассмотреть вариант продажи бразильца уже в текущее трансферное окно, чтобы не потерять его бесплатно в будущем.

В сезоне-2025/26 Винисиус забил за «Реал» 22 гола во всех турнирах. Ранее сообщалось, что бразильца пытается подписать лондонский «Арсенал».

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