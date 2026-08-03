Все 80 тысяч билетов на первый матч сборной Франции при Зидане были распроданы за сутки

Назначение Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции спровоцировало ажиотажный спрос на билеты. Как сообщает RMC Sport, все билеты на первый домашний матч национальной команды под руководством легендарного специалиста были полностью распроданы менее чем за сутки

Отмечается, что продажи открылись 31 июля, однако уже на следующий день приобрести билеты было невозможно. Дебют тренера состоится 2 октября в рамках Лиги наций, когда французская сборная примет команду Италии. Вместимость главной арены страны «Стад де Франс» составляет около 80 тысяч зрителей.

Федерация футбола Франции официально объявила о подписании четырёхлетнего контракта с Зиданом. Французский специалист находился без тренерской работы с 2021 года. Ранее он дважды возглавлял «Реал»: в 2016-м, 2018-м и с 2019-го по 2021-й. За время его работы мадридский клуб завоевал 11 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов.