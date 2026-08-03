15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Все 80 тысяч билетов на первый матч сборной Франции при Зидане были распроданы за сутки

Все 80 тысяч билетов на первый матч сборной Франции при Зидане были распроданы за сутки
Комментарии

Назначение Зинедина Зидана главным тренером сборной Франции спровоцировало ажиотажный спрос на билеты. Как сообщает RMC Sport, все билеты на первый домашний матч национальной команды под руководством легендарного специалиста были полностью распроданы менее чем за сутки

Отмечается, что продажи открылись 31 июля, однако уже на следующий день приобрести билеты было невозможно. Дебют тренера состоится 2 октября в рамках Лиги наций, когда французская сборная примет команду Италии. Вместимость главной арены страны «Стад де Франс» составляет около 80 тысяч зрителей.

Федерация футбола Франции официально объявила о подписании четырёхлетнего контракта с Зиданом. Французский специалист находился без тренерской работы с 2021 года. Ранее он дважды возглавлял «Реал»: в 2016-м, 2018-м и с 2019-го по 2021-й. За время его работы мадридский клуб завоевал 11 трофеев, включая три титула победителя Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Как Зидан будет менять сборную Франции. Зачистка состава, камбэк Бензема и другие инсайды
Как Зидан будет менять сборную Франции. Зачистка состава, камбэк Бензема и другие инсайды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android