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Конкурент Сафонова вратарь «ПСЖ» Шевалье может покинуть клуб — Николо Скира

Конкурент Сафонова вратарь «ПСЖ» Шевалье может покинуть клуб — Николо Скира
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Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье может сменить клуб уже в нынешнее трансферное окно. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в Х.

По информации источника, 24-летний французский голкипер был предложен нескольким клубам английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

При этом ранее сообщалось, что «ПСЖ» не планирует расставаться с Шевалье. Однако, по данным инсайдера Фабрицио Романо, парижский клуб внимательно следит за вратарём «Пармы» Дзионом Судзуки и готов предложить за его трансфер значительную сумму.

Шевалье перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года из «Лилля» за € 40 млн. В составе парижан он провёл 28 матчей, пропустил 28 мячей и 10 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Во второй половине прошлого сезона француз потерял место в стартовом составе, уступив позицию первого номера российскому голкиперу Матвею Сафонову.

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