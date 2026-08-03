Романо сообщил детали и сумму вероятного перехода вингера «Аякса» в «ПСЖ». Переговоры идут

«Пари Сен-Жермен» сделал официальное трансферное предложение «Аяксу» по 20-летнему вингеру Мики Годтсу. Об этом информирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, сумма предложения превышает € 40 млн, а общий пакет сделки с учётом бонусов может составить около € 45 млн. Отмечается, что изначально амстердамский клуб оценивал футболиста в € 60 млн. Подчёркивается, что переговоры между сторонами развиваются быстро. Игрок дал согласие на переход в «ПСЖ» и утвердил условия личного контракта.

В минувшем сезоне Годтс стал лучшим бомбардиром «Аякса». Нападающий забил 17 голов в 32 матчах чемпионата Нидерландов. Всего в прошедшем сезоне бельгийский вингер отметился 17 голами и 15 результативными передачами в 44 встречах во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение Годтса с «Аяксом» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.