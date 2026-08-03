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В Италии сообщили, за какую сумму «Наполи» готов продать Ромелу Лукаку

В Италии сообщили, за какую сумму «Наполи» готов продать Ромелу Лукаку
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«Наполи» готов расстаться с нападающим Ромелу Лукаку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб готов рассмотреть предложения по 33-летнему бельгийцу в размере € 10 млн.

Ранее руководство «Наполи» провело встречу с агентом футболиста Федерико Пасторелло. По итогам переговоров стороны приняли решение не продолжать сотрудничество.

Кроме того, клуб предлагал Лукаку согласиться на снижение заработной платы, однако форвард отказался от такого варианта.

На фоне сложившейся ситуации вероятность ухода бельгийца из «Наполи» этим летом существенно возросла.

В прошлом сезоне нападающий провёл пять матчей во всех турнирах, забил один мяч и получил одну жёлтую карточку. СМИ сообщали, что Лукаку может перейти в «Атланту Юнайтед».

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