«Это похороны». РПЛ отреагировала на хет-трик Глушенкова в матче «Оренбург» — «Зенит»

Телеграм-канал Российской Премьер-Лиги опубликовала пост, в котором оставила реакцию на игру нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Оренбургом» (3:0).

«Глушенков — это похороны, особенно когда речь идёт о матчах против «Оренбурга», — написала пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале.

После этой игры «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Оренбург» с тремя очками находится на девятом месте. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» 9 августа, а «Оренбург» в этот же день встретится с «Рубином».