«Это похороны». РПЛ отреагировала на хет-трик Глушенкова в матче «Оренбург» — «Зенит»
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Телеграм-канал Российской Премьер-Лиги опубликовала пост, в котором оставила реакцию на игру нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Оренбургом» (3:0).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6' 0:2 Глушенков – 59' 0:3 Глушенков – 66'
«Глушенков — это похороны, особенно когда речь идёт о матчах против «Оренбурга», — написала пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале.
После этой игры «Зенит» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. «Оренбург» с тремя очками находится на девятом месте. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Родиной» 9 августа, а «Оренбург» в этот же день встретится с «Рубином».
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