Журналист сообщил, когда Лионель Месси закончит международную карьеру

Журналист Фран Касаретто, на которого в социальной сети X подписано более 100 тысяч пользователей, сообщил, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пока не собирается завершать международную карьеру.

По информации источника, полученной от людей из окружения аргентинца, 39-летний футболист планирует продолжить выступления за сборную Аргентины.

«Согласно информации от источников, близких к Лионелю Месси, он пока не планирует завершать международную карьеру. Ожидается, что Месси завершит выступления за сборную Аргентины после Кубка Америки 2028 года», — написал Касаретто в социальной сети X.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира Аргентина с Месси заняла второе место, проиграв в финале Испании.