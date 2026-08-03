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Батраков договорился с «Галатасараем». «Локомотив» требует € 30 млн — журналист

Батраков договорился с «Галатасараем». «Локомотив» требует € 30 млн — журналист
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Турецкий журналист Ягыз Сабунджиоглу поделился новыми подробностями возможного перехода полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

«По Батракову я уже сообщал: с игроком достигнута договорённость. «Локомотив» может это отрицать — не проблема. Кстати, московский клуб уже отправил письмо. Я не говорил, что «Галатасарай» сделал официальное предложение. Я говорил, что предложение было обсуждено. «Галатасарай» направил соответствующее письмо по Батракову.

Турецкий клуб хочет завершить трансфер примерно за € 20 млн, тогда как «Локомотив» требует € 30 млн. Между сторонами сохраняется разница в оценке игрока в € 10 млн», — заявил Сабунджиоглу на подкасте.

Батракову 21 год. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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