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«Галатасарай» ведёт переговоры по Батракову уже 15 дней — журналист

«Галатасарай» ведёт переговоры по Батракову уже 15 дней — журналист
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Турецкий журналист Ягыз Сабунджиоглу рассказал новые подробности интереса «Галатасарая» к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову.

По словам источника, президент стамбульского клуба Дурсун Озбек высоко оценивает российского футболиста, а сам Батраков является главным кандидатом «Галатасарая» на усиление этой позиции.

«Кстати, Дурсуну Озбеку очень нравится Батраков. Когда мы впервые сообщили об интересе к нему, даже шутили между собой: «Мы уже 15 дней ведём переговоры с Батраковым. Новость появилась только после того, как в «Локомотив» были отправлены официальные письма». Батраков — главный кандидат «Галатасарая» на усиление этой позиции», — сказал Сабунджиоглу в подкасте.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб договорился с российским игроком и теперь ведёт переговоры с «Локомотивом».

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